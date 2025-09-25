«Il capitolo più triste che il nostro comune abbia vissuto nella sua storia recente», ha dichiarato il sindaco Franco Manna sul tragico assassinio, a Palau, di Cinzia Pinna, il cui corpo è stato ritrovato ieri a parecchi giorni dalla sua scomparsa.

Il primo cittadino esprime il «cordoglio della nostra comunità alla famiglia della vittima. Un pensiero alla famiglia dell'autore di questo terribile gesto».

Il parroco, don Paolo Pala, ha annunciato che la Messa vespertina di oggi delle ore 19 sarebbe stata celebrata in suffragio di Cinzia.

«Ho fatto suonare le campane per richiamare alla preghiera, alla riflessione, al dolore per un fatto tragico a cui non siamo abituati e che mai deve conoscere la rassegnazione dell'abitudine», ha scritto.

«Ai genitori di Cinzia e alla sua famiglia, ai genitori di Emanuele e alla sua famiglia un silenzioso abbraccio che stringe un dolore diverso ma per entrambe distruttivo. Ringrazio le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, gli inquirenti, i volontari che hanno battuto il territorio per il loro competente e sofferto lavoro», ha aggiunto don Paolo. «Una carezza speciale, consentitemi, alla mia Comunità... percossa e involontaria scena di un evento così terribile”.

