Da giugno a settembre Calangianus vive e vivrà un’estate intensa e ricca di appuntamenti. L’amministrazione comunale, insieme alla Pro Loco e alle numerose associazioni del territorio, ha presentato il cartellone di “Estate Calangianese 2026”, un programma che unisce cultura, tradizioni popolari, musica, sport ed enogastronomia.

Si è partiti il 19 giugno con “Cultura in Calice”, mentre oggi, 23 giugno, torna la tradizionale Festa di San Giovanni con il rito del comparatico, il concerto del gruppo folk “Lu Rizzatu” e la serata musicale affidata ai Woody Band. Il 28 giugno spazio ai motori con la Festa del Biker.

Luglio sarà caratterizzato da numerosi appuntamenti: dalla Festa della Paranza e Notte Bianca al Memorial Maurizio Luciano, dal concerto di Andrea Filippi e Marianna Vidale al Wine Festival del Vermentino di Gallura Docg. In programma anche il concerto della Banda Musicale “Michele Columbano”.

Agosto porterà in piazza musica e convivialità con “Chjusini in Piazza”, la ventiduesima edizione della Sagra del Bovino e la tradizionale Notte Bianca, oltre al pranzo all’aperto de L’Aglióla. A settembre saranno protagonisti lo sport con il Trofeo Rosa Vs Masson, per il titolo europeo dei supergallo di boxe, la Festa regionale della Solidarietà, le celebrazioni in onore dei santi patroni, Isidoro, Lorenzo e Francesco, e la Giornata della Legalità dedicata al ricordo di Peppino Impastato.

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