Luxury Food sceglie Baja Sardinia per presentarsi in Sardegna. Dopo il successo di Milano e Roma, l’evento ideato dalla giornalista e docente universitaria Annalisa Cavaleri sbarca sull’Isola, ospite il 15 settembre del 7Pines Resort Sardinia.

Nell’appuntamento con grandi chef stellati Michelin e professionisti del settore grande attenzione sarà riservata ai prodotti locali sardi in chiave fine dining: partner wine la cantina Siddùra, eccellenza enologica del territorio.

Diversi i momenti che caratterizzeranno il pomeriggio di lunedì, che a partire dalle 5 ruoterà intorno al concetto di lusso completamente nuovo lanciato dal libro “Luxury Food. Le parole chiave per strategie vincenti nell’enogastronomia di lusso” della stessa Cavaleri. Ai saluti di Vito Spalluto e Pasquale D’Ambrosio, rispettivamente Managing Director e direttore culinario del 7Pines Resort Sardinia, seguirà la lectio di Annalisa Cavaleri sulle tecniche di marketing e comunicazione vincenti nel mondo dell’alta ristorazione e dell’hôtellerie di lusso.

Dunque, dalle 18.30, il talk con grandi ospiti e professionisti del settore che, con il loro percorso, rappresentano i nuovi valori dei “Luxury Food”: presenti Michelangelo Mammoliti, chef de La Rei Natura, 2 stelle Michelin, Oscar Mazzoleni, patron del Carroponte e vincitore del prestigioso Michelin Sommelier Award 2025 della Guida Michelin, Franco Pepe, patron di Pepe in Grani e tra i pizzaioli migliori del mondo, e Manuel Tempesta, Director of dining Seta Mandarin Oriental, ristorante 2 stelle Michelin.

