A Olbia il dormitorio situato presso l’Hotel Moderno resterà aperto continuativamente offrendo accoglienza e riparo a tutte le persone che ne abbiano bisogno.

Il servizio sarà gratuito e accessibile senza alcuna limitazione, con l’obiettivo di garantire protezione e sicurezza soprattutto alle fasce più vulnerabili della popolazione. L’iniziativa nasce dalla volontà di rispondere in modo concreto all’emergenza meteo che interessa la Sardegna, che in queste ore rende particolarmente difficili le condizioni di vita per chi si trova senza una dimora stabile. Un gesto di attenzione e responsabilità collettiva che mira a prevenire situazioni di rischio legate al freddo, alla pioggia e al maltempo intenso.

Il Centro Servizi Umanitari, a partire dallo scorso novembre, è stato trasferito provvisoriamente presso l’Hotel Moderno, situato in via Giovanni Buon, traversa di Viale Aldo Moro. Lo spostamento si è reso necessario in attesa dei lavori di adeguamento della storica sede di Via Canova, che tornerà operativa una volta completati gli interventi.

“L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di condividere questa informazione con amici, familiari e conoscenti, affinché possa raggiungere chiunque si trovi in difficoltà”.

