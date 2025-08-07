Rosanna Giudice, maddalenina, è stata nominata questa mattina presidente del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena.

Il decreto, firmato dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, è giunto via PEC all’ufficio protocollo dell’ente di via Giulio Cesare; una nomina in extremis, a pochi giorni dall’andata in ferie del ministro, nomina che completa un lungo e farraginoso iter.

Si tratterà ora di attendere la nomina dei componenti del consiglio direttivo che andranno a completare l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Nel frattempo la presidente potrà deliberare salvo poi ratificare gli atti da parte del consiglio direttivo stesso, una volta nominato e insediatosi.

Rosanna Giudice, ex sindaca di La Maddalena ed ex consigliera provinciale, ha ricoperto per 6 mesi, fino a 3 mesi fa, l’incarico di commissaria del Parco nazionale, che, da allora ad oggi, è rimasto sguarnito di questa importante figura. Si pensi soltanto che ad agosto 2025 non è stato ancora approvato il bilancio dell’anno in corso, cosa che ha comportato una paralisi dell’attività dell’ente ad eccezione di quanto programmato in precedenza.

Rosanna Giudice come presidente del Parco nazionale era stata preceduta da Ignazio Camarda, Gianfranco Cualbu, Giuseppe Bonanno per due mandati e Fabrizio Fonnesu, il cui mandato era scaduto circa 2 anni fa.

