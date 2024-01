momenti drammatici

“Doppio infarto” sull’aereo: atterraggio d’emergenza a Olbia per salvare una donna

Una passeggera a bordo di un volo Nouvelair tra Tunisi e Londra si sarebbe sentita male, accusando per due volte un arresto cardiaco. Il comandante fa scalo in Sardegna per consentire i soccorsi