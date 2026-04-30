In vista della stagione estiva e per limitare gli effetti del sacchetto selvaggio, che d'estate diventa un fenomeno ingestibile, l'amministrazione comunale di Olbia potenzia la rete dei Centri ambientali mobili.

Dopo i due già operativi, installati in via sperimentale lo scorso anno, a Murta Maria e nel quartiere Sa Marinedda, a partire dal mese prossimo entreranno progressivamente in funzione altri quattro centri, aperti tutti i giorni dalle sei a mezzanotte. Presidiati da personale dedicato, i Cam consentono il conferimento di tutti i rifiuti, differenziati correttamente, eccetto quelli ingombranti, e sono accessibili senza presentare il documento d'identità. “L'apertura dei nuovi Cam rappresenta un investimento concreto nella qualità della vita e nella sostenibilità della nostra città: vogliamo offrire strumenti semplici, accessibili e ben organizzati per migliorare la raccolta differenziata e ridurre l'abbandono dei rifiuti”, ha commentato il sindaco, Settimo Nizzi.

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