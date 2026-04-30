Olbia, auto in fiamme: accertamenti sulle causeSul posto vigili del fuoco e carabinieri
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Allarme incendio a Olbia nel pomeriggio di giovedì.
Una squadra operativa dei vigili del fuoco è intervenuta per domare le fiamme che hanno avvolto un’auto posteggiata, divampato per cause in fase di accertamento.
Il tempestivo arrivo degli uomini del 115 ha permesso di domare il rogo in breve tempo, evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione adiacente.
Al termine delle operazioni di spegnimento, l'area è stata messa in sicurezza.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia. Non si segnalano feriti o persone coinvolte.
(Unioneonline)