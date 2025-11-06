Ben 19 eventi caratterizzeranno il mese di dicembre a La Maddalena per un costo complessivo di circa mezzo milione di euro, in parte finanziati dalla Regione e in parte attinti dalle casse comunali. Momenti clou saranno il 29 dicembre, con il concetto di Alfa, rapper genovese, under 30, che ha scalato le classifiche italiane con “Testa tra le nuvole” e “A me mi piace”; un artista con largo seguito nel pubblico giovanissimo e giovane, col quale l’assessore Stefania Terrazzoni e il consigliere delegato Fabio Falchi, puntano a replicare il successo dello scorso anno di Anna Pepe, forte di quasi 7000 presenze.

Per la notte di San Silvestro invece, il 31 dicembre, il Comune ha pensato ad un pubblico più maturo che sicuramente potrà apprezzare gli intramontabili brani di una voce inconfondibile quale quella di Fausto Leali. Ma ci saranno anche altri concerti, dalle Donatella’s (13 dicembre) al Festival del mare (26) con esibizione di molti isolani, come anche momenti di inclusione col coro Insieme per il domani.

Spettacoli dedicati alla “maddaleninità” come quello del Festival maddalenino (20). Largo anche all’intrattenimento divertente con Luca Tramatzu (6) e Alessandro Pili (30 dicembre). Non mancherà neanche la banda musicale San Domenico Savio che terrà un concerto di colonne sonore dei film più conosciuti. Molti degli eventi di “Natalisola”, organizzati dall’Amministrazione comunale di La Maddalena, sono destinati ai bambini, con vari laboratori, il Quizzone di Natale (7 dicembre), l’accensione dell’Albero di Natale con gli amici di Cristina D’Avena e i Di Di 105 (8 dicembre), il villaggio di Natale (21), il viaggio al Polo Nord (23), la tombola di Natale (28), la serata di cinema per bambini sotto l’albero (30), il laboratorio di creazione della calza della Befana (5 gennaio) e l’arrivo della Befana (6 gennaio).

Gli eventi si svolgeranno all’aperto, per quanto riguarda i concerti (piazza Umberto I, piazza 23 Febbraio e piazza Garibaldi), nell’Atrio comunale e nella piazzetta coperta del Civico Mercato. Per facilitare l’accesso nell’isola per i vari eventi, nel mese di dicembre è stato annunciato che sarà possibile ottenere uno sconto sul prezzo del biglietto del traghetto, e per grandi eventi notturni, quello di Fausto Leali e in particolare quello di Alfa, l'Amministrazione comunale sta lavorando per ottenere qualche corsa in più, notturna, dei traghetti. Nei prossimi giorni la stessa Amministrazione comunale renderà noto un elenco dettagliato delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi che rimarranno aperti durante il periodo natalizio.

