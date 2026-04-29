Continuano, nel mese di maggio, gli appuntamenti storico-culturali nella biblioteca Manlio Brigaglia di Arzachena, organizzati, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Geseco, da Mario Sorgiu-MSD & Partners.

Sono quattro eventi, a cominciare da quello dell’8 maggio con l’archeologa e guida turistica Durdica Bacciu, dal titolo «Ogni passo una storia, il ruolo e il valore della guida turistica oggi»: un incontro con una professionista attiva nel settore dei beni culturali, in particolare nell’archeologia e nel turismo, esperta conoscitrice del territorio gallurese, da anni impegnata nella divulgazione culturale e nella valorizzazione del territorio.

Il 15 maggio, invece, l’appuntamento sarà con Antonello Azara, che racconterà ai presenti il suo viaggio giovanile in Amazzonia alla fine degli anni ’90, accompagnando il tutto con aneddoti e foto.

Spazio ancora all’archeologia il 22 maggio, con l’archeologa Angela Antona, grande conoscitrice della storia e del territorio gallurese, che illustrerà un percorso storico del territorio gallurese, dalla cultura prenuragica a quella nuragica, nell’ambito dell’Europa occidentale, alla quale la Sardegna e la Gallura sono state saldamente legate.

Il 29 maggio, a concludere il ciclo di appuntamenti, sarà Mario Sotgiu (che sarà anche moderatore dei precedenti incontri) con una conferenza dal titolo «Gli indicibili segreti di Mr. Wilson»: una storia dimenticata che lui stesso definisce «scomoda ed incredibile» e che «lega la città di Londra alla Sardegna e… ad Arzachena».

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