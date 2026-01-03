Prosegue ad Arzachena il calendario di “Magie di Natale”, la rassegna che sta animando le festività di questa parte di Gallura e che ha vissuto il suo momento clou la notte di San Silvestro con la partecipata esibizione di Achille Lauro allo stadio Biagio Pirina. Dopo il grande successo di pubblico, il programma s’avvia verso gli ultimi appuntamenti che accompagnano residenti e visitatori fino all’Epifania. Oggi, sabato 3 gennaio, alle ore 19, il centro storico di Arzachena ospita un evento organizzato dall’Associazione dei Commercianti del Centro Commerciale Naturale: una serata all’insegna di musica, balli e risate, con Umberto Smaila protagonista di un divertente intrattenimento pre Epifania. Immancabile la buona gastronomia, con piatti preparati dal vivo in piazza Risorgimento, per unire spettacolo e sapori della tradizione. Da qui al 6 gennaio, “Magie di Natale” è presente anche a Porto Cervo con “Natale nei Borghi”: il 3, 4 e 5 gennaio, a partire dalle ore 17 lungo la passeggiata, spazio a mercatini, musica e degustazioni che trasformano il borgo in un suggestivo villaggio natalizio. Gran finale lunedì 6 gennaio. Ad Arzachena, in piazza Risorgimento dalle 16 alle 20, arriva la Befana con animazione, tombola, distribuzione di calze e dolciumi per i più piccoli. In contemporanea, a Porto Cervo dalle 17, ci sarà “La Befana a Porto Cervo” con mercatini, musica e degustazioni.

