È rossa come il sangue la vernice versata dagli attiv isti pro Palestina sulla roccia che segna l’ingresso della Costa Smeralda. Un gesto simbolico compiuto nella tarda serata di ieri, che fa parte di una protesta in corso da giorni nell’isola, dopo l’attivazione del collegamento aereo tra l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e Tel Aviv e la notizia dell’arrivo in Gallura di turisti israeliani, tra cui potrebbero esserci soldati dell’Idf, in un prestigioso resort di Santa Teresa Gallura.

Già dall'arrivo del primo volo gli attivisti di varie organizzazioni che chiedono il cessate il fuoco, il riconoscimento dello stato di Palestina e la liberazione di Gaza, avevano manifestato in maniera pacifica davanti all'aerostazione olbiese, sventolando bandiere della Palestina. Una protesta ripetuta nei giorni scorsi davanti all'hotel a Santa Teresa Gallura. Ieri, poi, è comparsa con il calare della sera la vernice rossa sopra una delle rocce più conosciute e iconiche al mondo, sulla strada provinciale 94 che collega Olbia con la località di Porto Cervo e che venne fatta installare dal fondatore e padre della Costa Smeralda, il principe Karim Aga Khan, oltre sessant'anni fa.

Nel corso della mattinata la vernice è stata rimossa.

(Unioneonline/v.f.)

