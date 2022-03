È stato arrestato dagli agenti del commissariato di Olbia con l’accusa di tentato omicidio Davide Iannelli, l’uomo che stamattina, durante una lite, ha cosparso di benzina un vicino di casa, Antonio Cozzolino, e gli ha dato fuoco. I fatti sono avvenuti questa mattina in via Petta, davanti a una palazzina popolare nel rione San Nicola della città gallurese. Lo scontro tra i due sarebbe legato a dissidi di vicinato. Cozzolino, con gli abiti avvolti dalle fiamme, è fuggito e ha tentato di salire su un autobus di linea urbana dell’Aspo. La prontezza dell’autista, che l’ha fatto scendere ed è intervenuto con l’estintore, potrebbe avergli salvato la vita. Le condizioni dell’uomo, trasportato al Centro ustioni dell’ospedale di Sassari, sono gravi e i medici si sono riservati la prognosi.

Il provvedimento di fermo di Iannelli al termine dell’interrogatorio in commissariato, in tarda mattinata. La legale dell’uomo, Cristina Cherchi, non ha rilasciato dichiarazioni in attesa di parlare con il suo assistito.

