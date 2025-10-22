Corso di inglese a Sant’Antonio di GalluraIl costo è di 160 euro, il resto lo mette il Comune
L’intero corso di inglese, per i cittadini maggiorenni di Sant’Antonio di Gallura, della durata di 60 ore, costerà loro 160 euro ciascuno; la parte restante la verserà il Comune. È quanto stabilito dall’Amministrazione comunale del sindaco, Carlo Duilio Viti. La richiesta di partecipazione, entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre prossimo.
Al corso potranno partecipare fino ad un massimo di 20 persone, residenti nel comune. Il costo potrebbe tuttavia subire delle variazioni in caso di un numero minore di iscritti. La priorità sarà data in ordine crescente di età, dando priorità ai partecipanti compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 45 anni, a seguire verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza fino alla massima capienza del corso.
Con l’attivazione di un corso d’inglese Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere - in un mondo multiculturale e interconnesso - l'inclusione sociale e culturale, fornendo alla popolazione locale la possibilità di migliorare le competenze linguistiche per facilitare la comunicazione in un contesto globale, contribuendo a una maggiore integrazione, favorendone l'accesso a nuovi orizzonti professionali e nuove opportunità di lavoro.