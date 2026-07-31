Si è concluso alla Scuola sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena il secondo turno dei corsi velici estivi 2026, organizzati in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

L’iniziativa si è svolta anche presso l’Accademia Navale di Livorno, la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia e la Scuola Sottufficiali di Taranto.

Con le loro divise, in questi giorni i giovani partecipanti non sono passati inosservati nel centro di La Maddalena, nonostante la presenza di numerosi turisti. A frequentare il turno presso l'Istituto di formazione militare isolano, sono stati cinquanta studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, nati tra il 2009 e il 2011 e selezionati attraverso un concorso che ha tenuto conto dei risultati conseguiti nell’ultimo anno scolastico.

Per loro, i dieci giorni trascorsi sull’isola non sono stati soltanto mare e vela, ma anche un’esperienza di formazione e crescita personale. I partecipanti hanno imparato a conoscere il vento, a governare un’imbarcazione e a trovare il proprio ruolo all’interno di un equipaggio, affrontando insieme prove, imprevisti e nuove responsabilità.

I corsi velici estivi rappresentano una tradizione consolidata e, nella loro attuale formula nazionale, risultano organizzati almeno dal 2009. L’obiettivo è avvicinare i giovani alla cultura marinara e ai valori della Marina Militare, promuovendo disciplina, spirito di squadra, autonomia e fiducia reciproca. Le attività hanno alternato lezioni teoriche, esercitazioni in mare e momenti di vita comune. Al termine del corso, i partecipanti hanno acquisito nuove competenze nautiche e sperimentato in prima persona l’importanza della collaborazione, della responsabilità e del rispetto delle regole.

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