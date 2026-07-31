Incendi a Padru e Pimentel, in volo Canadair e elicotteri della flotta regionale.

Il primo rogo è divampato nelle campagne del paese gallurese, in località Ludurru: in zona, in un primo momento, sono intervenuti il SuperPuma decollato dalla base di Alà dei Sardi, un elicottero leggero della postazione del Limbara e due Canadair partiti da Olbia. La violenza del fuoco ha imposto l’invio di un secondo SuperPuma (da Fenosu) e di un altro elicottero da Farcana.

Le operazioni sono coordinate dalla stazione forestale di Padru.

Poco dopo l’allerta è scattata Pimentel, in località Solaris. Qui, a supporto delle squadra a terra, chiamato dal coordinatore delle operazioni di spegnimento della stazione della Forestale di Senorbì, è arrivato anche un elicottero partito dalla base di Villasalto.

(Unioneonline/E.Fr.)

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