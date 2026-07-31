La stagione del Museo di arte ambientale Organica, nel Parco del Limbara, a Tempio Pausania, prosegue con due mostre di forte impatto: fino al 5 agosto sarà possibile visitare “Prima dell’oro – carte, colori, segni” del pittore, scultore e designer Aldo Contini, tra le figure più significative del panorama della ricerca artistica contemporanea in Sardegna, e “I costumi del Macbeth”.

La retrospettiva è dedicata ai costumi e ai bozzetti nati all’interno del laboratorio “Teatro Dentro”, realizzato con gli ospiti della Casa di reclusione “Paolo Pittalis” di Nuchis: col costumista e scenografo Fabio Loi, i detenuti hanno lavorato alla costruzione di quelle che sono piccole opere d’arte, ma non solo.

Un tratto centrale del progetto, finanziato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria col sostegno della Fondazione di Sardegna, è la scelta di utilizzare materiali di recupero. Tessuti rigenerati, componenti riusati e frammenti ricomposti che rendono i costumi – realizzati per il progetto scenico ispirato al “Macbeth” di William Shakespeare, con la regia di Chiara Murru e la produzione teatrale di Spazio T – anche un esempio di pratica sostenibile, dove il riuso è una soluzione tecnica e, insieme, un gesto creativo e culturale.

Le mostre del museo situato nel Bosco di Curadureddu potranno essere visitate dal martedì al giovedì dalle 12 alle 17 e dal venerdì alla domenica dalle 12 alle 18 con ingresso libero.

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