Il Molo Brin ospiterà da domenica i primi yacht: l’annuncio arriva da D-Marin che ha acquisito recentemente la Marina di Olbia e il nuovo approdo per maxi yacht in via di realizzazione nel cuore della città. La struttura offrirà 20 posti barca per yacht da 40 a 150 metri con un un pescaggio massimo di 6,5 metri e quattro ulteriori posti dedicati ai tender di servizio fino a 15 metri.

«L’apertura – si legge in una nota – rappresenta il primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione che trasformerà un’area del fronte mare cittadino in una moderna destinazione dedicata alla nautica e all’ospitalità. Il completamento del progetto, previsto per giugno 2027, contribuirà a consolidare ulteriormente il ruolo di Olbia quale porta d’accesso alla Sardegna settentrionale e al Mediterraneo».

L’apertura estiva è stata resa possibile grazie al completamento e al collaudo delle opere a mare in tempi rapidi. Il Comune di Olbia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la Capitaneria di Porto di Olbia hanno lavorato a stretto contatto con la società per consentire l’avvio operativo della struttura quest’anno.

«L’avvio delle attività di Molo Brin rappresenta un importante traguardo per D-Marin e per la città di Olbia», ha dichiarato Andrea De Santis, COO di D-Marin: «La visione e l’impegno di Gian Pietro Sirca, board member di MOYS, hanno contribuito a dare nuova vita a questa area strategica del waterfront cittadino, rendendo possibile la creazione di una struttura dedicata ai grandi yacht».

Durante la fase operativa iniziale, a partire dal 2 agosto, Molo Brin offrirà servizi essenziali tra cui assistenza all’ormeggio e disormeggio, sicurezza, sorveglianza e parcheggio. In questa fase, l’accesso sarà riservato agli armatori e agli equipaggi degli yacht. Una volta completato, il progetto sarà operativo da giugno 2027 e comprenderà gli uffici D-Marin, nuove aree di accoglienza e reception, oltre a spazi dedicati alla ristorazione.

D-Marin gestisce 28 marine in nove nazioni, tra cui Italia, Grecia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e diverse destinazioni nel Mediterraneo. L’azienda offre oltre 14.000 posti barca e accoglie ogni anno più di 50.000 clienti, con una particolare attenzione al mondo dei superyacht, segmento che vede la Gallura come principale destinazione e che traina anche i settori della cantieristica e dei servizi alla nautica.

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