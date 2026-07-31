Doppio impegno sardo per Monsignor William Shomali: domenica mattina il vescovo ausiliare del Patriarcato latino di Gerusalemme sarà a Olbia per sostenere un’iniziativa di solidarietà a favore dell’emergenza sanitaria in Terra Santa, mentre la sera sarà a Porto Rotondo per il concerto benefico che avrà per protagonisti Amii Stewart e Francesco Demuro.

Il prelato cattolico palestinese celebrerà la Santa Messa alle 10 nella parrocchia di Nostra Signora de La Salette a Olbia: durante la celebrazione porterà alla comunità una testimonianza sulla vita a Gaza e sulla situazione vissuta dalle popolazioni della Terra Santa. Il tema dell’incontro sarà “Dio piange in Terra Santa”, un titolo che richiama il dolore di Gerusalemme, Gaza e Cisgiordania, dentro un quadro di estrema precarietà umanitaria. «Con Terra Santa intendiamo Gerusalemme, Gaza e la Cisgiordania, perché siamo davanti a un quadro di estrema precarietà», spiega don Sini, parroco di Nostra Signora de La Salette.

«Le notizie che arrivano in diretta tramite padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, il cardinale Pierbattista Pizzaballa e padre Ibrahim Faltas non sono molto confortanti. Le prospettive restano drammatiche: alcune analisi evidenziano che nel prossimo mese di aprile 2027, nella Striscia di Gaza, più di 74 mila bambini sotto i 5 anni soffriranno di malnutrizione acuta. Alla luce dei nuovi dati – aggiunge don Sini – la crisi continua a essere drammatica e saranno i più piccoli a pagarne il prezzo più alto. Ogni ritardo nel garantire accesso umanitario sicuro espone un numero crescente di bambini al rischio di fame e malattie prevedibili».

La visita di monsignor Shomali in Gallura segue quelle di padre Ibrahim Faltas e dell’ambasciatrice in Italia della Palestina, Abeer Odeh, e si inserisce nel percorso di attenzione e solidarietà che la comunità di La Salette ha portato avanti nei confronti della causa palestinese e dell’emergenza umanitaria in corso. Argomenti che domenica terranno banco anche in serata, col percorso di solidarietà che proseguirà a Porto Rotondo col concerto di beneficenza promosso dalla Delegazione Gallura-Logudoro della Luogotenenza Sardegna dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Alle 20.30 sul palco del Teatro “Mario Ceroli” saliranno Amii Stewart e il tenore sardo Francesco Demuro, per una serata dedicata al sostegno degli interventi sanitari e umanitari per le popolazioni della Terra Santa.

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