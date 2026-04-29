Non sarà probabilmente né una variazione di bilancio né tanto meno l’approvazione del rendiconto generale a far scaldare il clima dei lavori del consiglio comunale di La Maddalena, in programma per domani 30 aprile, quanto le interrogazioni e le interpellanze, che da tempo si sono fatte sempre più precise e circostanziate da parte dell’opposizione, e soprattutto il dibattito sulla sanità, che sarà aperto quale ultimo punto dell’ordine del giorno.

È questo un argomento che da molto tempo non approda in consiglio comunale ma che interessa particolarmente l’intera popolazione, residente e non. La gestione di una materia delicata e importante quale quella della sanità (che non è di competenza comunale), e in particolare dell’ospedale Paolo Merlo, è stata affrontata dall’amministrazione del sindaco Fabio Lai, nei rapporti con la Asl, con atteggiamenti collaborativi e mai di rottura, sebbene carenze, limitazioni e qualche diminuzione di servizi (ma anche con qualche ripristino) abbiano caratterizzato gli anni del mandato amministrativo.

Di contro, sarà interessante vedere quale sarà l’atteggiamento dell’opposizione, con due consiglieri peraltro già ufficialmente candidati (Cossu e Vittiello) per le prossime elezioni di giugno — tra cui il primo alla carica di sindaco — riguardo alla situazione della sanità alla Maddalena, ospedaliera e non, e all’operato della stessa amministrazione comunale in tal senso.

Tra le fila dei candidati con Stefano Cossu risulta esserci anche il medico dirigente Vincenzo Bifulco, che la situazione della sanità in Gallura e a La Maddalena conosce in maniera particolarmente approfondita.

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