Personale della Guardia di Finanza ha operato a Golfo Aranci nell’ambito di una attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un giovane del paese è stato monitorato e sottoposto a una perquisizione. Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro di circa 70 grammi di cocaina.

Il ragazzo è stato arrestato e trasferito in caserma. Difeso dall’avvocato Nino Vargiu è comparso davanti alla gip del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, che ha disposto per la persona arrestata la misura dell’obbligo di firma.

