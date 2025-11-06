C’è tempo fino alle ore 13.00 del 21 novembre per presentare domanda e documentazione per poter usufruire di un rimborso delle spese effettuare per visite, cure e terapie presso strutture mediche pubbliche o convenzionate, o che, per impossibilità adeguatamente motivata di ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale, abbiano usufruito di cure presso studi medici ovvero abbiano usufruito di cicli di terapia non passati dalla competente Asl.

Si tratta di fondi attinti dalle casse comunali. La soglia Isee per accedere al contributo è pari a 12.000 euro. Il sostegno economico è previsto nella misura massima di 500 euro per nucleo familiare, e non può superare l’80% della spesa sostenuta Il contributo riguarda le spese sostenute dall’1 novembre 2024 al 31 ottobre 2025 e sarà erogato, fino ad esaurimento dei fondi disponibili a coloro che sono residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura alla data di pubblicazione del bando.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. ll modulo di richiesta, disponibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune o sul sito internet del Comune, dovrà essere presentato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Teresa Gallura, Piazza Villamarina, 1, oppure trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunestg.it entro le ore 13:00 del giorno 21 novembre p.v.

© Riproduzione riservata