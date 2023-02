Dopo le feste in maschera per bambini nei centri commerciali cittadini e all'aeroporto Costa Smeralda, da domani su Carrasegare olbiese, organizzato dall'associazione Amici del carnevale, si sposta in centro.

Domenica, in piazza Elena di Gallura, dalle 16, il Gran galà della frittella, preparazione e distribuzione delle frittelle carnevalesche, mentre martedì grasso (21 febbraio) va in scena la sfilata dei carri allegorici. Con partenza alle 15:30 da via Principe Umberto, sfileranno in direzione lungomare, per arrivare alle 18:30 in piazza Elena di Gallura, accolti dalla musica dal vivo.

Per garantire la sicurezza della manifestazione, il sindaco Settimo Nizzi ha emesso un'ordinanza, in vigore dalle 14 alle 21. Nell'area percorsa dai carri allegorici, sono vietati il consumo, la detenzione e la vendita per asporto di bevande contenute in vetro, plastica e lattine, consentiti solo bicchieri di carta o di materiale compostabile. Vietati anche l'uso di spray urticanti e schiumogeni.

«Siamo felici di poter accogliere questa manifestazione dopo gli anni di interruzione dovuti alla pandemia ma è importante divertirsi con giudizio e nel rispetto delle regole per evitare incidenti», ha detto il primo cittadino.

