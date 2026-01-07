Capannone in fiamme questa mattina ad Arzachena. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9.30 in via del Lavoro per il rogo all’interno della struttura. Le fiamme hanno interessato parte dello stabile, adibito a deposito di materiale di termoidraulica.

Il rapido intervento squadra ha evitato che l’incendio divampasse in tutta l'area. É stato inoltre necessario il supporto di un'autobotte giunta da Olbia.

Non si segnalano persone coinvolte. In fase di accertamento le cause del rogo.

(Unioneonline/v.f.)

