Non c’è fine al dolore per la comunità di Buddusò. Dopo la tragica perdita del carabiniere ventitreenne Sebastiano Marrone, deceduto il 10 novembre scorso nel Foggiano, oggi arriva un’altra notizia drammatica.

La nuova vittima è Giacomino Demontis, autotrasportatore 72enne originario del paese gallurese, morto poco dopo le 12 nella frazione di Bantine, lungo la strada statale 128 Bis “Centrale Sarda” a Pattada. L’uomo si era fermato per controllare il carico del suo mezzo, ma è stato travolto dal camion, probabilmente a causa del fatto di aver dimenticato di inserire il freno a mano.

Buddusò, che questo pomeriggio darà l’ultimo saluto al giovane carabiniere morto in servizio a San Severo mentre era alla guida di un’auto di servizio, è oggi avvolta nuovamente nel dolore. L’amministrazione comunale, che aveva già annunciato una giornata di lutto cittadino, ha scritto sui propri canali social:

«L’intera comunità si unisce in un profondo abbraccio ai genitori, ai fratelli e a tutti i familiari, condividendo con loro un dolore che lascia senza parole. La perdita di un giovane di soli 23 anni sconvolge e ferisce l’animo di tutti noi. In momenti come questo, il silenzio, la vicinanza, la preghiera e l’affetto della comunità sono i gesti più autentici che possiamo offrire. Il ricordo di Sebastiano, della sua dolcezza e della sua luce, resterà vivo nel cuore di tutti noi. Che la nostra comunità, unita nel dolore, possa essere sostegno e conforto alla famiglia in questi giorni di profonda tristezza».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata