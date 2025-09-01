Sono iniziate le visite istituzionali di commiato e di presentazione ai sindaci e agli enti locali da parte del Capitano di fregata Emiliano Santocchini e del suo successore, il parigrado Vittorio Vanacore, che dal prossimo 5 settembre assumerà il comando del Compartimento Marittimo e della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di La Maddalena.

Questa mattina i due ufficiali sono stati accolti a Palazzo Ruzittu dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e dall’assessore Alessandro Careddu.

Il comandante Santocchini, dopo poco più di due anni alla guida del Compartimento, è stato destinato alla sede di Roma, presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Il comandante Vanacore, classe 1979, originario di Savona, avrà sotto la propria giurisdizione anche l’Ufficio Locale Marittimo di Palau, quello di Santa Teresa Gallura (porto internazionale) e la Delegazione di Spiaggia di Cannigione (Comune di Arzachena). Saranno inoltre di sua competenza il Centro VTS di Guardia Vecchia, sull’isola di La Maddalena, che controlla il traffico marittimo nelle Bocche di Bonifacio, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e l’Area Marina Protetta di Capo Testa - Punta Falcone (Santa Teresa Gallura).

Il sindaco Ragnedda ha rivolto «le più vive congratulazioni ai Capitani per i nuovi incarichi, con la certezza che la collaborazione tra il Comune di Arzachena e il Corpo della Capitaneria di Porto sarà sempre più forte a tutela delle nostre coste».

