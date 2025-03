C’è una cocktail competition al centro della Terza Fiera delle Eccellenze Territoriali, in programma a Calangianus, al Padiglione Fieristico Expo, dal 22 al 24 marzo.

Patrocinata dal Comune di Calangianus col contributo della Pro Loco e in collaborazione con Gal Gallura, col sostegno di Nieddu Trasporti e Silvio Carta, la terza edizione di R.E.T.E. (Ricerca Eccellenze Territoriali Enogastronomiche) è dedicata a promuovere le eccellenze enogastronomiche locali attraverso l’incontro tra produttori e prodotti, e la partecipazione a degustazioni e workshop dimostrativi con un particolare focus sul mondo dell’enologia, della distilleria e della mixologia.

Gin, vermouth e altri distillati prodotti in Sardegna accompagneranno diversi momenti della manifestazione: per questo al centro dell’evento domenica 23 marzo alle 14 c’è la “R.E.T.E. Cocktail competition”, organizzata dall’Associazione Behind the drink in collaborazione con il Gal Alta Gallura e la storica cantina e distilleria Silvio Carta. Nella gara appassionati di miscelazione e bar tender si sfideranno stimolando la propria creatività: in palio la partecipazione a un workshop presso il prestigioso locale Casa Tobago a Milano, compreso di volo e hotel.

Grande attenzione merita il convegno dal titolo “R.E.T.E. un trampolino di lancio per le piccole e medie imprese”, in programma sabato 22 marzo alle 10 presso l’auditorium dell’ex Convento, che darà il via alla tre giorni.

Quanto ai workshop dimostrativi (a ingresso libero), consentiranno di conoscere le fasi di realizzazione e l’utilizzo dei prodotti di eccellenza nella preparazione di piatti, sarà possibile scoprire, a esempio, come nasce una birra artigianale, come realizzare i dolci tipici galluresi come gli “acciuleddi” ma anche i cocktail, e preparare, insieme a maestri pizzaioli, la pizza sarda.

L’ONAV (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino) dedicherà inoltre un momento alle tecniche di degustazione con un approfondimento del vino Pedra Lughente, primo vino sardo affinato in granito. Quest’anno, poi, verrà dato spazio anche all’educazione psicologica e alimentare grazie a un workshop studiato ad hoc da alcune professioniste e, insieme all’Associazione Italiana Celiachia, sarà dedicato uno spazio alla sensibilizzazione sul tema dell’intolleranza alimentare.

Lunedì 24 marzo la giornata sarà invece dedicata agli appuntamenti B2B, durante i quali le aziende potranno “fare rete” e iniziare partnership e collaborazioni. Tra le novità il maggior coinvolgimento di influencer locali ai quali è stato chiesto di raccontare l’evento e la propria esperienza in fiera. Infine, l’app pensata appositamente per l’evento, che darà la possibilità di avere a portata di mano la mappa degli stand e il programma, e di iscriversi alle masterclass.

