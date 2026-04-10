Calangianus si prepara ad accogliere un grande appuntamento musicale: sabato 18 aprile 2026, alle ore 19, l’Expo ospiterà la “Sinfonia di Bande”, evento promosso dalla Banda musicale Michele Columbano.

Un’iniziativa che riunisce alcune delle più rappresentative realtà bandistiche della Sardegna, confermando il ruolo centrale della musica d’insieme nella tradizione culturale isolana. Sul palco si alterneranno ben 8 bande, di Tempio Pausania, Ozieri, Arzachena, Olbia, Ossi e La Maddalena, insieme alla formazione, sempre di La Maddalena, dell’oratorio San Domenico Savio di Moneta.

Un vero e proprio incontro tra territori, esperienze e repertori, capace di valorizzare il patrimonio musicale locale e di creare un momento di condivisione aperto al pubblico.

L’evento si inserisce nel contesto del “World Bread Masters” in programma a Calangianus, arricchendo l’offerta culturale della manifestazione. Con il patrocinio del Comune, la serata si preannuncia come un’occasione di festa e partecipazione, dove la musica diventa linguaggio universale e strumento di identità collettiva.

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