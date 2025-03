Calangianus ospiterà il primo Master Mondiale della panificazione con la collaborazione tra Mirtò e Confartigianato Gallura, il 14, 15 e 16 marzo. Evento che vede la presenza delle maestre panificatrici di Graziella Frau. Il World Bread Masters targato Mirtò, è una manifestazione che prosegue la tradizione degli eventi di Mirtò legati ai borghi e la cultura del pane, inaugurati con la prima Biblioteca didattica, dedicata alla cultura enogastronomica sarda, a Nuchis.

Sarà il Museo del Sughero di Calangianus ad ospitare l’evento, il primo Master Mondiale tra artisti della panificazione, secondo le rispettive tradizioni, e un progetto che porta impresso il segno identificativo di Mirtò, organizzato in collaborazione del comune di Calangianus.

«Il Museo del Sughero sarà messo a disposizione per il World Bread Masters; "ci stiamo occupando dell’allestimento e dello showroom, che ospiterà gli artigiani, che rappresentano l’eccellenza della Sardegna, da Calangianus alle altre parti dell’isola. Il museo sarà aperto anche per i visitatori e turisti, partendo dal chiostro dove ci sarà l’esposizione dei pani», spiega Nadia Scanu, responsabile del Museo del Sughero di Calangianus. Un’ala del museo al piano superiore ospiterà proprio lo showroom e poi le degustazioni, con pane e tartufo, mentre gli spettacoli saranno ospitati all’auditorium adiacente al museo.

Il World Bread Masters 2025 segna anche la continuità della collaborazione tra Confartigianato Gallura e Mirtò. Il master mondiale dell’arte della panificazione si aprirà con una presentazione dedicata ai grani e alle farine locali. Le categorie in gara includono: pane tradizionale, per onorare le ricette classiche tramandate nel tempo; pane innovativo, per chi ama sperimentare e proporre nuovi sapori; pane dolce, dedicato alla raffinatezza e alla delicatezza dei sapori dolci; pane artistico, per trasformare il pane in arte, con opere interamente commestibili e abbinate a una varietà di pane dolce.

Durante il master si svolgeranno dimostrazioni pratiche e sarà allestita una mostra di veri gioielli di pane artistico, per offrire ai visitatori la possibilità di ammirare opere uniche.

