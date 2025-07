Tradizione e spettacoli nel cuore di Arzachena caratterizzano queste serate di luglio iniziate ieri con “I Caraibi in piazza Risorgimento”, un tuffo nei ritmi e nelle tradizioni culinarie caraibiche ovvero “Salsaloca sotto le stelle”, spettacolo organizzato dall’associazione Commercianti del centro commerciale naturale.

E si prosegue stasera, giovedì 10 luglio, sempre in piazza Risorgimento dove torna in piazza Risorgimento il MOME – Sardegna in vetrina, con la serata dedicata ad Arzachena e San Pantaleo. Balli folcloristici, artigianato e la zuppa gallurese preparata in diretta. In più, in scaletta: le esibizioni dei gruppi folk Santa Maria di Arzachena e San Pantaleo; lo show cooking con gli chef dell’Associazione Cuochi Gallura più degustazione; l’esposizione di artigianato regionale.

Il programma poi prevede sabato, 12 luglio, il Festival delle Bellezze; giovedì, 17 luglio, la Sfilata delle Squadre a cavallo Italia Polo Challenge e degustazioni; giovedì 24 luglio, il MOME Sardegna in Vetrina e a il 30 luglio, mercoledì, il Concerto di Flamenco.

L’iniziativa è promossa dall’assessora al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni, nell’ambito delle politiche, messe in atto da qualche anno a questa parte, dall’Amministrazione comunale, per rivitalizzare il centro storico, con iniziative finanziate e promosse dal Comune e con il coordinamento di altre, sempre nel centro del paese.

