È in corso un grosso incendio divampato nel primo pomeriggio vicino all'imbocco della quattro corsie Olbia Sassari.

Alte colonne di fumo e ridotta visibilità stanno limitando l'operatività dell'aeroporto Costa Smeralda: i voli in arrivo sono stati dirottati su Cagliari, Alghero, Roma Fiumicino, Pisa e in Corsica e si registrano ritardi di ore per gli atterraggi di quelli successivi.

Sul posto, oltre le squadre a terra dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e di Forestas, due elicotteri, un super Puma e anche Canadair, con rifornimento di acqua in mare, sotto lo sguardo preoccupato di bagnanti e diportisti (VIDEO).

Il 29 giugno gli stessi problemi si sono vissuti al Riviera del Corallo: i voli in arrivo ad Alghero erano stati indirizzati verso Cagliari a causa di un incendio nella zona di Santa Maria La Palma.

