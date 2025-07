Stretta a Olbia nei controlli sull'occupazione del suolo pubblico: il sindaco, Settimo Nizzi, adotta misure più severe per impedire l'invasione di tavolini, sedie e installazioni di dehor non autorizzate.

Contro il fenomeno dell'occupazione abusiva di marciapiedi e strade da parte dei titolari di bar e locali, sempre più frequente nel periodo estivo, alla sanzione pecuniaria, Nizzi aggiunge quella accessoria. Non solo multe, con un’ordinanza firmata oggi, Nizzi dispone la chiusura delle attività commerciali che violano il Codice della strada fino al ripristino dello stato dei luoghi e per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Dopo numerosi accertamenti effettuati dalla Polizia locale, si legge nel documento, «si rende necessario dar corso a una nuova valutazione degli interessi in gioco per garantire il rigoroso rispetto delle norme e l’equa fruibilità degli spazi pubblici, mantenendoli accessibili, sicuri e piacevoli per residenti e visitatori».

Nei giorni scorsi, il sindaco ha ordinato la sospensione dell'attività di due locali per avere occupato senza permesso ampie porzioni di marciapiedi.

