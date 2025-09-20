«La situazione ha dell'incredibile in considerazione del fatto che 2500 Pazienti dell'Ambito Calangianus-Luras sono da mesi senza assistenza sanitaria primaria e costretti a file interminabili per ricevere l'assistenza sanitaria durante le poche ore del Servizio Ascot messe a disposizione dall'ASL»; a scriverlo, un paio di giorni fa è stato, sulla sua pagina social che utilizza frequentemente, il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri. Il quale ha aggiunto che, “al 18 settembre, l'ASL Gallura non ha fornito nessuna risposta rispetto alle nostre ripetute richieste di potenziamento del Servizio Ascot”.

Il sindaco esprime rammarico in quanto si aspettava in termini ragionevoli “un qualche riscontro” alle sue segnalazioni, dettate da esigenze obiettive di disagio da parte dei pazienti, anche “per rispetto istituzionale”. Pertanto, ha proseguito Albieri, “ne prendiamo atto e ci muoveremo di conseguenza. Certamente non saremo più disponibili a tollerare questa situazione vergognosa!”.

Calangianus come altre comunità della Asl Gallura soffre della carenza di medici di medicina generale. In diversi comuni è stato attuato il servizio Ascot.

