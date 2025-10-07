«Esattamente un anno fa - scriveva ieri il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri - don Andrej Domanski si insediava come guida spirituale della nostra Parrocchia di Calangianus, accolto dal Vescovo di Tempio-Ampurias, Mons. Roberto Fornaciari e dall'intera Comunità. Da allora è stato un cammino intenso, fatto di fede, dedizione e presenza costante. In questi dodici mesi abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare le grandi doti spirituali e la guida salda di Don Andrea, sempre disponibile con tutti, sempre presente in ogni iniziativa del nostro paese. Grazie Don Andrea per questo primo anno insieme. Che sia solo l’inizio di un lungo cammino condiviso nella fede e nella comunità».

Dal canto suo il parroco, che oltre ad essere titolare della parrocchia di Santa Giusta amministratore parrocchiale di nostra Signora del Rosario di Luras, è vicario episcopale della Diocesi di Tempio-Ampurias nonché vicario foraneo di “San Pietro Apostolo”per il Vicariato di Tempio e parrocchie limitrofe, ha ringraziato il sindaco «per aver ricordato questo giorno e per gli auguri. Eh già...!!! Un anno è passato velocemente tra tradizioni da scoprire e persone da conoscere. E' stato un periodo decisamente intenso e stimolante – ha affermato don Andrea – Preziosa per me è la vostra collaborazione e disponibilità nel camminare insieme. Un parroco non può chiedere di più. Grazie di cuore per avermi fatto sentire uno di voi».

Ad ogni modo un ringraziamento concreto, da parte del Comune alla Parrocchia, sarebbe l’ultimazione dei lavori dell’oratorio, che si trova su un terreno donato dal vecchio parroco don Sircana, cominciati circa 30 anni fa, rimasti in uno “stato grezzo” per lungo tempo, per il quale recentemente è stato ottenuto, dal Comune, un finanziamento regionale di 644.000 euro per completare l’opera. Completamento annunciato, tempo fa, per la fine di quest’anno.

© Riproduzione riservata