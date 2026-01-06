Aperta a Olbia l'Agenzia consolare di FranciaIssata la bandiera sulla facciata del palazzo al civico 22 di Corso Umberto I
Issata la bandiera sulla facciata del palazzo al civico 22 di Corso Umberto I, a Olbia è aperta l'Agenzia consolare di Francia.
Sotto la circoscrizione del Consolato generale di Francia a Roma, che ne conta quattro, l'ufficio di Olbia ha competenza sulla provincia Gallura Nord Est Sardegna e sulla Città metropolitana di Sassari.
Due in Sardegna (l'altra a Cagliari), l'Agenzia di Olbia è gestita dalla console onoraria Anna Cera, assolvendo al compito di assistere i cittadini francesi nel territorio. A Olbia, è presente anche il Consolato onorario dei Paesi Bassi, rappresentato da Cristina Ricci.