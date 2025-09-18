Sono pronti, a Calangianus, il parroco di Santa Giusta, don Andrea Domanski con i suoi collaboratori ed i Fidali 1981, per gli imminenti festeggiamenti in onore di San Lorenzo, Isidoro e Francesco. Quattro giorni di eventi, tanto religiosi quanto civili, dedicati sabato 20 a San Lorenzo da Brindisi, domenica 21 a Sant’Isidoro e lunedì 22 a San Francesco.

Tre messe solenni presiedute rispettivamente da don Domenico Degortes, parroco emerito di La Maddalena, da parroco don Andrea Domanski e da don Cosma Caria, tutte alle 10:30, seguite dalle processioni accompagnate da diverse bande, confraternite e gruppi folk.

Sabato 20 settembre spicca il concerto di Noemi, alle 22:00 nel piazzale di via Roma. Mentre domenica 21 alle 13:30 c’è da ricordare il Beer Experience, birre artigianali di Sardegna e Street Food con esibizione di artisti e Dj; alle 16 l’incontro di calcio d’Eccellenza Calangianus-Ferrini e alle 16:30 gli intrattenimenti per i bambini. Alle 21:00 sul palco ci sarà Paola Turci, con Gino Castaldo, in La rivoluzione delle donne. Intrattenimenti per i bambini anche lunedì 22 ed estrazione dei biglietti della Lotteria alle 19:00; Spettacolo pirotecnico alle 21:00 in via Roma.

Si parte domani 19 settembre prima delle 18:00, col raduno delle bandiere nella chiesa del convento, seguito da vespri e dalla Messa animata dal coro Santa Giusta. Alle 21:30 invece serata di ballo liscio con il fisarmonicista Mirko Putzu

