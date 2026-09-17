La fermata ferroviaria di Rudalza si prepara a un intervento di riqualificazione che punta a migliorarne accessibilità, servizi e sicurezza. La giunta comunale di Golfo Aranci, con la deliberazione del 17 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato lo schema di convenzione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per definire gli interventi che saranno realizzati nell’area della fermata.

Il progetto di Rfi prevede una serie di interventi sulla fermata di Rudalza. Tra questi l’innalzamento e il prolungamento del marciapiede, la realizzazione di una nuova sala d’attesa, di servizi igienici pubblici e di un nuovo locale tecnologico, oltre alla riqualificazione degli impianti esistenti. Prevista anche una nuova rampa per l’accessibilità che interesserà parzialmente una porzione della viabilità comunale di via Sant’Antonio e Isidoro.

Nelle aree comunali coinvolte dal progetto saranno inoltre collocati dispositivi di sicurezza, tra cui cancelli e telecamere, e saranno realizzati stalli dedicati alle persone a ridotta mobilità, alle biciclette e ai motocicli. L'obiettivo indicato dall'amministrazione è quello di favorire una maggiore integrazione tra trasporto ferroviario, mobilità dolce e viabilità locale, intervenendo anche sugli aspetti legati al decoro e alla sicurezza dell’area. Rfi assumerà invece il ruolo di soggetto attuatore, occupandosi della progettazione, dell’appalto, della direzione dei lavori e del collaudo. Per consentire la realizzazione dell’intervento, il Comune di Golfo Aranci parteciperà al finanziamento dell’opera con 73 mila euro.

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