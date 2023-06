Torna a Budoni la tradizionale festa di inizio estate, un’intera giornata di festa e intrattenimento con fitness, escursioni, musica, mercatini, degustazioni enogastronomiche e lo spettacolo pirotecnico a tarda sera.

Domenica 2 luglio, dalle 8 del mattino fino alla mezzanotte, il borgo gallurese si animerà con il Budoni Summer Welcome 2023 e le sue molteplici attività che abbracciano divertimento e tradizione.

L’evento che inaugura ufficialmente la stagione di Budoni è solo il primo di un calendario ricco e pensato per intrattenere al meglio i suoi ospiti.

«Forti del positivo riscontro di turisti e residenti per quanto organizzato negli anni - commenta il sindaco di Budoni, Antonio Addis - abbiamo costruito un calendario fitto di eventi ancor più ampio e diversificato. Anche quest’anno non mancheranno gli eventi speciali. Voglia di svago, qualità dell’offerta, ampia possibilità di scelta è quanto desiderato da chi sceglie Budoni: un desiderio che sappiamo soddisfare».

Il programma della giornata prenderà il via di buon mattino con il risveglio muscolare grazie alla millenaria pratica cinese del Qi Gong, per proseguire con il tipico mercatino locale (aperto fino alle ore 24) dove sarà possibile acquistare i migliori prodotti locali ed eccellenze artigianali.

L’intera giornata si snoderà poi attraverso molte iniziative, per lo più gratuite: dall’animazione per bambini al trekking guidato alla scoperta delle bellezze naturali del territorio, dall’escursione in mountain bike allo spettacolo di magia in strada, dal battesimo della sella alla ginnastica in acqua.

Dalla tarda mattinata inizia un viaggio nel gusto con un percorso di degustazione enogastronomica attraverso profumi e sapori della Sardegna.

Dalle 17, grande festa in piazza per celebrare l’assegnazione della Bandiera Blu e delle Cinque Vele di Legambiente per il 2023, a cui seguirà lo spettacolo dei gruppi folcloristici locali.

Dalle 20 la grande cena in piazza a base di prodotti tipici locali e infine, alle 23, il gran finale con la musica dal vivo e un coloratissimo spettacolo pirotecnico che illuminerà la costa.

