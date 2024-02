La riqualificazione delle aziende di Budoni passa anche attraverso la formazione dei suoi commercianti e artigiani. Se n’è parlato ieri, 20 febbraio, in occasione del seminario “Fondo perduto per artigianato commercio e pubblici esercizi”, organizzato dall’Assessorato comunale al Commercio, Banco di Sardegna e Confesercenti. In una Sala consigliare gremita di operatori, si è discusso delle opportunità offerte dalla micro finanza in Sardegna con un approfondimento specifico sui finanziamenti a fondo perduto per le aziende artigiane e i commercianti.

Al workshop sono intervenuti il sindaco di Budoni, Antonio Addis, l’assessore al Commercio, Ivan Zedda, i rappresentanti della Confesercenti, Dott. Giambattista Piana e Dottor Giovanni Simula, il dottor Giuseppe Pirisi per il Banco di Sardegna ed infine il dottor Massimo Concas per Sfirs S.p.A.

«Questo seminario - ha spiegato il primo cittadino gallurese – è essenziale per la crescita degli operatori del tessuto economico, affinché i servizi garantiti ai nostri turisti e ai nostri concittadini siano sempre in miglioramento ed evoluzione. In vista dei bandi che usciranno a partire dal mese di marzo 2024, sarà fondamentale preparare aziende e cittadini a partecipare cercando per raggiungere obiettivi importantissimi». «Secondo la mia Amministrazione comunale – ha concluso Addis - le aziende del territorio sono fondamentali».

© Riproduzione riservata