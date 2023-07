Sono partiti, a Buddusò, i lavori di ripristino delle aree ludiche e di arredo urbano nel parco giochi comunale in località “La Madonnina”.

Gli interventi, che dovrebbero concludersi nelle prossime settimane, riguarderanno la manutenzione dei giochi già presenti e l'aggiunta di nuovi giochi compresi quelli utili per l'inclusione.

«L'intervento dell'amministrazione Comunale - fanno sapere gli amministratori - si inserisce in un programma di valorizzazione delle aree verdi pubbliche che deve essere sostenuto da un costante rispetto da parte dei fruitori, per preservarne l'integrità. I parchi gioco, come tutte le aree pubbliche vanno considerati come bene comune, che deve offrire un servizio sempre adeguato rispettando al massimo la tutela e la sicurezza di chi lo utilizza».

© Riproduzione riservata