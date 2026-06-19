Si è aperto oggi a Tempio il processo per la morte del piccolo Samuel Imbuzan, vittima di un pauroso incendio scoppiato all’interno di una roulotte il 31 agosto del 2023. Il camper era parcheggiato vicino alla spiaggia di Bados, al confine dei territori di Olbia e Golfo aranci.

Sotto accusa per la morte del bambino, 11 anni, c’è il padre Daniel. Secondo la procura di Tempio alla base della tragedia c’è l’utilizzo improprio di un fornello da campeggio collegato ad una bombola gpl.

Daniel Imbuzan, difeso dal penalista Antonello Desini, ha sempre dichiarato che la cucina da campeggio non era di sua proprietà. Sono stati ammessi testimoni e mezzi di prova del pubblico ministero, il processo è stato rinviato. La prossima persona ad essere sentita in aula sarà la madre del bambino.

© Riproduzione riservata