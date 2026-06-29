Se dal punto di vista amministrativo Bassacutena risulta essere frazione di Tempio Pausania, da quello religioso è, da oltre un secolo, parrocchia a sé stante, dedicata a San Pietro Apostolo. Una ricorrenza sentita, quella patronale, che quest’anno ha visto la partecipazione del vescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, invitato dal parroco don Roberto Aversano. Il vescovo, nel corso della celebrazione, ha ricordato il ruolo centrale di San Pietro e San Paolo nella vita della Chiesa: Pietro, in particolare, è stato il primo a professare la fede in Cristo. Da qui l’invito rivolto ai fedeli della frazione, e più in generale ai galluresi, a essere «testimoni di Gesù Cristo», così come lo fu l’apostolo.

La festa patronale di quest’anno, organizzata dai Fidali 66-76-86-96, presieduti da Maria Scoglia, si è aperta sabato 27 giugno con la Messa e, a seguire, il tradizionale “Caracolu di li banderi” per le frazioni e le campagne limitrofe. Domenica 28 giugno la giornata è stata dedicata anche ai più piccoli, con giochi e animazione nella piazza “della Carità”, tra corse, giochi di squadra, attività tradizionali e momenti di socialità.

Nel pomeriggio la Messa vespertina, presieduta da monsignor Fornaciari e accompagnata dal Coro di Loiri, ha rappresentato uno dei momenti più significativi del programma religioso. Dopo la celebrazione, ancora spazio al “Caracolu di li banderi” attorno alla chiesa e ai canti del coro. La festa è proseguita in serata con lo spettacolo musicale “Poker 4 assi della musica italiana”, omaggio ai grandi cantautori, e con l’esibizione di Carlo Addis e della sua band.

Oggi, lunedì 29 giugno, giorno di San Pietro, la comunità vive altra Messa solenne, cantata dal coro “Nostra Signora di Luogosanto”, seguita dalla processione per le vie del paese con la banda musicale “Città di Tempio”, cavalieri, gruppi folk e fedeli. In serata, spettacolo anni ’80 e ’90 con Lorenzo Fragola acoustic e il passaggio della bandiera ai Fidali entranti.

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