«Nessuno dei miei candidati ha avviato trattative con Gianni Addis in vista del ballottaggio, è un circostanza del tutto inverosimile»: è netta la posizione di Andrea Biancareddu (tre volte assessore regionale ed ex sindaco di Tempio) sulle elezioni comunali di Tempio.

Biancareddu interviene in queste ore di incontri (anche sottotraccia) e dichiarazioni di voto, per chiarire la posizione del suo gruppo (UniAmo Tempio, una delle civiche escluse dal secondo turno) rispetto ai candidati del ballottaggio del 21 e 22 giugno, Gianni Addis e Gianna Masu. Il primo, sindaco uscente, guida la civica Tempio Tradizione e Futuro, Gianna Masu è sostenuta dal gruppo Con Tempio Fronte Comune.

Dopo una riunione la squadra di Biancareddu ha diramato una nota: «Il gruppo UniAmo Tempio, ringrazia i cittadini che hanno espresso il loro sostegno, con una preferenza del 23 per cento dei votanti, i quali saranno rappresentati in Consiglio comunale sulla base di valori e propositi espressi durante la campagna elettorale. Dopo essersi proposto quale alternativa all’amministrazione uscente – spiega -, e avendo sempre creduto in un rinnovamento, UniAmo Tempio lascia a ciascuna cittadina e a ciascun cittadino la piena libertà di esprimere la propria preferenza in occasione del ballottaggio. UniAmo Tempio non si scioglie né si disimpegna. Al contrario, proporrà con i due seggi conquistati una sana e costruttiva opposizione».

Biancareddu spiega: «Le persone che mi sostengono hanno condiviso il contenuto del comunicato, la nostra posizione è chiara. Posso escludere qualsiasi trattativa con il candidato Gianni Addis in vista del ballottaggio».

Diversi candidati di UniAmo Tempio stanno invece apertamente sostenendo Gianna Masu, alcuni anche pubblicamente (Nicola Tondini, Nino Vargiu e Francesco Tedde). Tedde ha dichiarato oggi: «Trovo condivisibili e attuabili i contenuti espressi da Gianna Masu e i suoi candidati».

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