A Porto Cervo il Consorzio Costa Smeralda ha completato un importante progetto infrastrutturale volto a favorire la transizione digitale della destinazione. Si tratta di erogazione di servizi di connettività in fibra ottica ad alte prestazioni sull’intero territorio consortile ovvero l’abilitazione di una rete di accesso Internet capillare, veloce e scalabile. Ogni punto di connessione è stato dotato di Access Point WiFi Huawei di ultima generazione, garantendo un servizio di WiFi pubblico gratuito per un’esperienza digitale continua e affidabile in ogni periodo dell’anno. Il percorso di implementazione è stato avviato con un test nel dicembre, in occasione dei Mercatini di Natale, con l’attivazione del servizio lungo la Passeggiata di Porto Cervo e nelle principali aree di aggregazione. A seguito del completamento dell’infrastruttura, il servizio è ora pienamente operativo e rappresenta uno dei pilastri del percorso di trasformazione digitale del territorio.

«Questo progetto si inserisce in un percorso di evoluzione coerente con la visione del piano strategico del Consorzio», dichiara Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda. «Investiamo in infrastrutture digitali per rendere la Costa Smeralda una destinazione sempre più accessibile, innovativa e sostenibile, capace di offrire servizi di qualità ai nostri Consorziati e a chi la sceglie come meta d’eccellenza. Il nostro obiettivo è anche favorire una fruizione estesa del territorio, sostenendo la destagionalizzazione e migliorando la vivibilità durante tutto l’anno».

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