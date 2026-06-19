È operativo al Waterfront Costa Smeralda il nuovo Pod di Arzachena Turismo, lo spazio voluto dall’amministrazione comunale per promuovere le attrazioni del territorio e offrire ai visitatori una prima immersione nella storia e nelle peculiarità di Arzachena.

Secondo il Comune, il Pod «non è solo un infopoint, ma una vera e propria finestra sulla cultura e sull'identità locale». Al suo interno trovano posto «una galleria fotografica dedicata alle nostre bellezze naturalistiche e le riproduzioni di alcuni dei reperti archeologici custoditi nel Museo Civico “Michele Ruzittu”. Dalla Costa Smeralda all'entroterra, i visitatori troveranno qui un assaggio di 6.000 anni di storia del nostro territorio e una panoramica completa delle attrazioni da scoprire nel centro e negli altri borghi sul mare di Cannigione e Baja Sardinia». L’iniziativa, promossa dall’assessora al Turismo e al Commercio Claudia Giagoni, prevede l’apertura quotidiana del Pod dalle 18 all’una di notte.

La presenza della struttura si inserisce nel programma di allungamento della stagione turistica perseguito dal Comune. In collaborazione con Smeralda Holding, il Waterfront Costa Smeralda ha infatti anticipato di quasi un mese l’avvio delle attività, inaugurate lo scorso 11 giugno. Una scelta che, secondo l’amministrazione comunale, rappresenta «un passo concreto per rendere la destinazione viva e attrattiva più a lungo».

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