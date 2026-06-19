Da oggi, venerdì 19 giugno, cambia il sistema di conferimento dei rifiuti a Baja Sardinia. Il Comune di Arzachena, in collaborazione con la ditta appaltatrice, De Vizia, ha avviato una riorganizzazione del servizio di igiene urbana con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e garantire maggiore decoro durante la stagione estiva.

«Per garantire un servizio più efficiente, decoroso e vicino alle esigenze di residenti e turisti durante la stagione estiva – scrive l’amministrazione comunale – il Comune di Arzachena, in collaborazione con la De Vizia Transfer, introduce un'importante riorganizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti».

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema vengono definitivamente dismesse le isole ecologiche di via Salaris, via Pulicinu e via Vaddi di Jatta. Al loro posto è stato attivato un unico Centro Ambientale Mobile (CAM), collocato in via Salaris a Baja Sardinia. La struttura è presidiata e dotata delle attrezzature necessarie per il conferimento dei rifiuti. «L’iniziativa inserita nel nuovo appalto De Vizia vuole contribuire alla tutela del decoro del borgo e all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata», sottolinea ancora l’amministrazione comunale.

Il nuovo Centro Ambientale Mobile sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 15 alle 21. L’obiettivo è quello di offrire un servizio più funzionale e facilmente accessibile sia ai residenti sia ai numerosi turisti presenti nella località durante i mesi estivi. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio della società De Vizia, in via Marconi 8 ad Arzachena, contattare il numero verde 800 194 925 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica infoarzachena@devizia.com.

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