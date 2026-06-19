Dopo il workshop a Cagliari, il progetto “Programma US” promosso dal gruppo L'Unione Sarda ha fatto tappa a Olbia.

La presentazione è stata ospitata dalla sala convegni del Museo Archeologico e ha visto come relatori l'editore del gruppo L'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, la direttrice generale Lia Serreli, il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e la direttrice della Scuola d'impresa di Sda Bocconi Marina Puricelli, che hanno illustrato ai partecipanti i dettagli della seconda edizione del progetto, che ha come obiettivo quello di rendere le aziende sarde più robuste e competitive.

Le parole d'ordine del Programma Us sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare il mondo imprenditoriale nel suo cammino. Sul fronte della formazione il progetto coinvolge alcune delle più autorevoli istituzioni italiane e internazionali: oltre alla Bocconi, Il Sole 24 Ore Professionale, Luiss Business School e l'Università di Cagliari. A queste iniziative si aggiungono gli eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale e del passaggio generazionale.

Di seguito le interviste a Lia Serreli e a Marina Puricelli:

Intervista a Lia Serreli

Intervista a Marina Puricelli

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