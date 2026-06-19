«A Cala Finanza neanche un metro cubo di cemento»: Loiri contro il camping di lussoLo ha ribadito il sindaco Lai durante il consiglio aperto sulla costruzione del struttura. In aula anche i vertici della Regione
«Neanche un metro cubo di cemento a Cala Finanza»: è questa la linea del sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, sulla vicenda del progetto di un camping di lusso della società sardo brasiliana Tavolara Bay.
A Porto San Paolo è stato convocato un consiglio comunale aperto sull’investimento del colosso immobiliare brasiliano JHSF Participações. Il sindaco Lai ha escluso categoricamente corsie preferenziali per il gruppo internazionale.
Nell’aula consiliare anche la presidente della Regione, Alessandra Todde, il vice presidente Giuseppe Meloni, l’assessora regionale Desirè Manca, la presidente dei Anci Sardegna Daniela Falconi e diversi parlamentari e consiglieri regionali.