Ancora la rieletta sindaca Nadia Matta non si è insediata, ma già fioccano sul Comune di Santa Teresa Gallura comunicati ed esternazioni da parte del consigliere di minoranza Dario Giagoni.

Per il parlamentare leghista si tratta del terzo intervento dalla conclusione delle operazioni elettorali. Dopo quelli sul mare del porto e sulle criticità idriche nel borgo di Porto Pozzo, arriva oggi la segnalazione riguardante un mezzo della nettezza urbana il cui conducente, nella zona della spiaggia di Rena Bianca, ne avrebbe perso il controllo «per cause che, allo stato attuale, non sembrerebbero riconducibili a un errore umano».

Nessun ferito, per fortuna, scrive il consigliere-parlamentare, «ma l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi».

Il fatto riportato da Giagoni sarebbe avvenuto «in prossimità di una delle spiagge più frequentate da visitatori e turisti e a pochi passi da un’area giochi per bambini. Una circostanza che impone una seria riflessione sul tema della sicurezza e della prevenzione».

In attesa che vengano accertate le eventuali responsabilità e chiarite le cause dell’accaduto, afferma Giagoni, «è doveroso richiamare l’attenzione sulla necessità di una vigilanza costante riguardo allo stato e all’efficienza dei mezzi impiegati nei servizi pubblici. La sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e dei visitatori non può mai essere messa in secondo piano. Oggi è andata bene, ma avrebbero potuto verificarsi gravi danni non solo per le persone presenti nell’area, ma anche per lo stesso conducente del mezzo. Per questo è necessario fare piena luce sull’accaduto».

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