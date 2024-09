È stata dichiarata la morte cerebrale di Giuseppe Mannoni, il 28enne di Thiesi ferito la settimana scorsa dopo essere stato spinto da un amico e aver sbattuto la testa per terra nel parcheggio del Phi Beach, famoso locale di Baja Sardinia, in Costa Smeralda.

Il giovane è morto oggi nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Nuoro.

Era ricoverato in coma farmacologico dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa per la riduzione di un ematoma cerebrale. Non è sopravvissuto alle conseguenze del trauma riportato sbattendo la testa per terra.

Ora la posizione dell'amico potrebbe aggravarsi. Ufficialmente non ci sono ancora indagati per la morte del 28enne.

